Экс-гендиректора Военно-строительной компании МО РФ Белкова арестовали в Москве

Столичный суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова до 23 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в суде.

Напомним, 24 июля экс-главу ВСК задержали полицейские в Москве. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он злоупотреблял полномочиями во время работы с гособоронзаказом. За действиями чиновника следил экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого тоже обвинили в коррупции.

До этого за злоупотребление полномочиями на два года лишения свободы осудили бывшего замминистра связи Алексея Солдатова. Он считается основоположником Рунета.