Гендиректор ВСК Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями

сегодня в 14:58

Генеральный директор «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрей Белков стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщает « Интерфакс ».

По словам источника агентства, в отношении Белкова возбудили уголовное дело, которое находится в производстве МВД РФ, по факту злоупотребления полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Следствие собирается направить в московский суд ходатайство об избрании Белкову меры пресечения.

По данным издания «Коммерсант», Белков, будучи руководителем другой военной организации, закупал томографы по завышенным ценам. Сейчас ведутся следственные действия.

Ранее под статью о злоупотреблении полномочиями попал экс-замминистра связи и основоположника Рунета Алексея Солдатова. Его приговорили к двум годам лишения свободы.