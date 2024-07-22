Одному из создателей Рунета дали 2 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями
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Экс-замминистра связи и основоположника Рунета Алексея Солдатова приговорили к двум годам тюрьмы, сообщает РБК.
К сроку его приговорил Савеловский райсуд столицы за злоупотребление полномочиями.
Также приговоры вынесли двум бизнес-партнерам Алексея Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину. Ранее их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, но позднее статью дела изменили на более мягкую.
Первоначально следователи считали, что фигуранты дела обманом передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, которые раньше принадлежали АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (РосНИИРОС).
Но в итоге специалисты выяснили, что обвиняемые не получили согласия общего собрания учредителей института на данную сделку, поэтому причинили существенный вред правам и интересам организации, они лишили РосНИИРОС статуса локального интернет-регистратора.