Азаров: объявление Трампом о поставках оружия Киеву ведет к военному конфликту

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что заявление американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву фактически направляет ситуацию в сторону усиления военного конфликта, пишет ТАСС .

«Сейчас, к большому сожалению, происходит изменение позиции администрации президента США Трампа, который своим объявлением о поставках вооружений фактически направит дело в сторону усиления военного конфликта», — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса.

Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.