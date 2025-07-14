Трамп: сделка по оружию для Киева может стать «шансом на мир»
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Американский президент Дональд Трамп считает, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса, пишет ТАСС.
Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.
Президент США на прошлой неделе пояснил механизм работы новой схемы: Америка предоставляет вооружение, а страны-члены НАТО, включая США, впоследствии возмещают все расходы на это оружие.
По его словам, Киев получит не только ракеты, но и целые батареи систем Patriot в рамках будущей военной поддержки. Некоторые государства отдадут свои имеющиеся комплексы ПВО Patriot Украине, а США взамен предоставят этим странам новые системы.
Ранее Трамп также заявил, что у России есть примерно 50 дней для того, чтобы заключить сделку с Украиной по урегулированию конфликта. В противном случае в отношении Москвы и ее торговых партнеров будут введены вторичные санкции.