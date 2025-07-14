Трамп: сделка по оружию для Киева может стать «шансом на мир»

Американский президент Дональд Трамп считает, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса, пишет ТАСС .

Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.

Президент США на прошлой неделе пояснил механизм работы новой схемы: Америка предоставляет вооружение, а страны-члены НАТО, включая США, впоследствии возмещают все расходы на это оружие.

По его словам, Киев получит не только ракеты, но и целые батареи систем Patriot в рамках будущей военной поддержки. Некоторые государства отдадут свои имеющиеся комплексы ПВО Patriot Украине, а США взамен предоставят этим странам новые системы.

Ранее Трамп также заявил, что у России есть примерно 50 дней для того, чтобы заключить сделку с Украиной по урегулированию конфликта. В противном случае в отношении Москвы и ее торговых партнеров будут введены вторичные санкции.