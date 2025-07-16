Трамп заявил, что верит в желание Москвы урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что президент России Владимир Путин часто говорит, что хочет мира.

«И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — добавил Трамп.

Американский президент Дональд Трамп всячески пытается показать, что хочет улучшить отношения с Россией, но его действия противоречат этому. Соответствующее заявление ранее в своем Telegram-канале сделал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

В понедельник, после разговора с главой НАТО Марком Рютте, Трамп пообещал Украине 17 комплексов Patriot от какой-то страны, которой они сейчас не нужны. Но при этом он не уточнил, о полных комплексах идет речь или о чем-то другом. Министерство обороны США тоже не смогло прояснить этот вопрос российским журналистам.