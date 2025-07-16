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SHOT: боец Тимур Хизриев находится в стабильном состоянии после стрельбы

Боец ММА Тимур Хизриев находится в стабильном состоянии после нападения, его жизни ничего не угрожает, сообщает SHOT .

По предварительной информации, у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сейчас он находится на операции.

Спортсмена подкараулили и открыли по нему огонь.

План «перехват» был объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева.

По словам очевидцев, убегая, стрелявшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи

Двое нападавших скрылись с места происшествия на белой «приоре». Они забрали своего подельника, который ждал их возле одного из магазинов. Известно, что Хизриев жив. Злоумышленников разыскивает полиция.