Актрисе Яне Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Актрисе Яне Трояновой* грозит в РФ 2 штрафа за нарушение закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.
Общая сумма обоих может доходить до 100 тыс. рублей.
В отношении актрисы Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента.
Ранее прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Трояновой* по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ее обвиняют в преступлении, направленном на разжигание вражды по национальному признаку в отношении русских.
Троянова* выступила с утверждением, что россияне сегодня заслуживают, «когда им кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“».
*Признана иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.