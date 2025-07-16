Актрисе Яне Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Яне Трояновой* грозит в РФ 2 штрафа за нарушение закона об иноагентах, сообщает РИА Новости .

Общая сумма обоих может доходить до 100 тыс. рублей.

В отношении актрисы Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Трояновой* по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ее обвиняют в преступлении, направленном на разжигание вражды по национальному признаку в отношении русских.

Троянова* выступила с утверждением, что россияне сегодня заслуживают, «когда им кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“».

*Признана иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.