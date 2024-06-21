Прокуратура хочет возбудить новые уголовные дела против Монеточки* и Эйдельман*

Монеточка* и Эйдельман* могут стать фигурантами новых уголовных дел в России

Сотрудники московской прокуратуры в ходе мониторинга Сети выявили новые нарушения, допущенные певицей Елизаветой Гырдымовой*, известной как Монеточка*, а также блогером, историком Тамарой Эйдельман**, после чего потребовала возбудить в их отношении новые уголовные дела, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Прокуратура выяснила, что ныне признанная иноагентом Монеточка* продолжает нарушать законодательство и не маркирует свой контент в соответствии с требованиями. В отношении нее хотят возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Тамару Эйдельман** хотят привлечь к уголовной ответственности после того, как она опубликовала в Сети видео собственного производства, в котором выразила явное неуважение ко Дню воинской славы России, а также к памяти защитников Отечества. Ее хотят привлечь к ответственности по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Ход возбужденных проверок, а также принятие решений о возбуждении против иноагентов уголовных дел находится на контроле столичной прокуратуры.

Также фигуранткой уголовного дела может стать актриса Яна Троянова***. Ее подозревают в преступлении, направленном на разжигание вражды по национальному признаку в отношении русских. Прокуратура требует возбудить дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее Мосгорсуд привлекал Монеточку* к ответственности за неисполнение требований в отношении иноагентов. Ей назначали штраф в размере 30 тысяч рублей.

* ** *** Признаны Минюстом России физлицами-иноагентами.