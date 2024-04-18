Суд в России оштрафовал иноагентов Монеточку* и Макаревича*

Мосгорсуд оштрафовал Монеточку* и Макаревича* за нарушение закона об иноагентах

Фронтмен музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* и певица Елизавета Гырдымова (Монеточка)* оштрафованы за нарушение законодательства РФ об иностранных агентах. Соответствующее решение вынес Московский городской суд, сообщает «Царьград» .

В суде отклонили апелляционную жалобу Макаревича* на нижестоящую инстанцию. Музыканта оштрафовали на 35 тыс. рублей за размещение в интернете материалов без указания на то, что они произведены иноагентом.

По аналогичной статье оштрафовали и Монеточку*. Исполнительница получила штраф в размере 30 тыс. рублей.

Андрей Макаревич* уехал из России и живет в Израиле, а Елизавета Гырдымова* — в Литве.

* Признаны Минюстом России физлицами-иноагентами