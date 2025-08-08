Движение через пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией приостановили

Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией временно не работает. Его закрыли на фоне атаки дронов ВСУ на Краснодарский край, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Росгранстрой».

Движение через пункт пропуска временно прекращено из-за объявленной в Сочи угрозы атаки беспилотников. Ранее сообщалось, что в городе работает система ПВО. Людей эвакуировали с пляжей, из ТРЦ и санаториев и разместили в безопасных местах.

Также движение временно было прекращено через пункт пропуска «Псоу» на границе Абхазии и России. Там собралась пробка длиной 2 км.

Между тем самолеты были вынуждены кружить над аэропортом Сочи из-за введенных ограничений. Рейсы были перенесены.