Сразу несколько самолетов не могут зайти на посадку в крупном аэропорту России

Flightradar24: семь самолетов не могут зайти на посадку в аэропорту Сочи
Фото - © Медиасток.рф
По меньшей мере семь самолетов задерживаются не могут приземлиться в аэропорту Сочи, сообщает URA.RU со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24. Сейчас несколько авиалайнеров вынужденно кружат в отдалении от воздушной гавани.
В 13:08 по московскому времени Росавиация сообщила о временном закрытии сочинского аэропорта на прием и выпуск самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация также временно закрыла аэропорт Геленджика, который вновь начал принимать самолеты с 10 июля.
Тем временем Минобороны России сообщило, что за утро 8 августа над территорией страны сбили 13 украинских беспилотников. Два дрона уничтожили в небе Кубани.