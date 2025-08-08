Сразу несколько самолетов не могут зайти на посадку в крупном аэропорту России

сегодня в 13:25

Flightradar24: семь самолетов не могут зайти на посадку в аэропорту Сочи

По меньшей мере семь самолетов задерживаются не могут приземлиться в аэропорту Сочи, сообщает URA.RU со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24. Сейчас несколько авиалайнеров вынужденно кружат в отдалении от воздушной гавани.

В 13:08 по московскому времени Росавиация сообщила о временном закрытии сочинского аэропорта на прием и выпуск самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация также временно закрыла аэропорт Геленджика, который вновь начал принимать самолеты с 10 июля.

Тем временем Минобороны России сообщило, что за утро 8 августа над территорией страны сбили 13 украинских беспилотников. Два дрона уничтожили в небе Кубани.