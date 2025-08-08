сегодня в 12:08

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае. Они временные, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

3 августа аэропорт Сочи вводил временный запрет на прием и отправку рейсов. Официальную причину не называли.

Аэропорт в Геленджике открылся 10 июля. До этого несколько лет он был закрыт из-за ограничений в связи с СВО.