Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на полеты
В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Все службы аэропорта находятся в режиме готовности к возобновлению работы после отмены ограничений.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах через онлайн-табло в терминале.
Администрация аэропорта призывает пассажиров соблюдать правила вежливости: уступать места пожилым людям, женщинам и детям, не занимать сидения багажом.
Авиакомпании оперативно проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Точное время снятия ограничений будет сообщено дополнительно.