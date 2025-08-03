Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на полеты

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В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Все службы аэропорта находятся в режиме готовности к возобновлению работы после отмены ограничений.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах через онлайн-табло в терминале.

Администрация аэропорта призывает пассажиров соблюдать правила вежливости: уступать места пожилым людям, женщинам и детям, не занимать сидения багажом.

Авиакомпании оперативно проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Точное время снятия ограничений будет сообщено дополнительно.