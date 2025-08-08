Российские средства ПВО сбили 13 дронов ВСУ за утро пятницы

сегодня в 12:48

ВС РФ уничтожили 13 украинских беспилотников, которые пытались атаковать российские регионы в период с 09:45 до 11:15 пятницы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шесть дронов сбили над Орловской областью. Еще три БПЛА были ликвидированы в небе над Курской областью.

Два дрона были уничтожены над территорией Краснодарского края. Еще один беспилотник пытался атаковать Тульскую область, его сбили.

Также средства ПВО уничтожили БПЛА над акваторией Азовского моря.

Ранее, в период с 00:20 до 05:40 8 августа, ВС РФ уничтожили 30 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Они были самолетного типа.