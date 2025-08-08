сегодня в 07:22

Минобороны: над регионами РФ за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ

Средства ПВО с 00:20 до 05:40 8 августа перехватили и ликвидировали 30 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Девять беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской областью, восемь над Крымом. Шесть БПЛА ликвидировали под Саратовом.

Пять беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Волгоградской.

7 августа утром над регионами РФ сбили 43 БПЛА ВСУ. Противник пытался атаковать Брянскую, Смоленскую, Калужскую области и Крым.