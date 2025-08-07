сегодня в 12:41

ВС РФ сбили 43 беспилотника над регионами России за утро

Отечественные средства ПВО уничтожили 43 дрона ВСУ, которые пытались атаковать Россию утром в четверг, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все ликвидированные БПЛА были самолетного типа. Их уничтожили в период с 6:20 до 10:35.

Так, 22 дрона сбили над территорией Брянской области. Еще 18 БПЛА ликвидировали над Крымом.

Два дрона средства ПВО уничтожили над Смоленской областью. Еще один был сбит в небе над Калужской областью.

Также в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа средства ПВО уничтожили 82 украинских БПЛА над регионами РФ. А утром в четверг над территорией Крымского полуострова российские силы сбили 9 ракет Storm Shadow.