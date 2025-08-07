Крым под ударом: ВСУ пытались атаковать полуостров 9 ракетами Storm Shadow
9 ракет Storm Shadow сбили в небе над Крымом
Над территорией Крымского полуострова российские силы сбили 9 ракет Storm Shadow, сообщает SHOT.
ВСУ в четверг предприняли попытку ударить по Крыму. Ракеты запускались из Одесской и Николаевской областей.
Предварительно, разрушений не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.
Ранее Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ над Азовским морем, еще 11 сбили над Крымом.