Крым под ударом: ВСУ пытались атаковать полуостров 9 ракетами Storm Shadow

сегодня в 09:18

9 ракет Storm Shadow сбили в небе над Крымом

ВСУ в четверг предприняли попытку ударить по Крыму. Ракеты запускались из Одесской и Николаевской областей.

Предварительно, разрушений не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.

Ранее Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ над Азовским морем, еще 11 сбили над Крымом.