Средства ПВО уничтожили за ночь 82 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ над регионами РФ с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны России.

31 БПЛА ВСУ сбили над Азовским морем, 11 над Крымом. 10 беспилотников противника уничтожили над Ростовской областью, девять над Краснодарским краем.

Восемь БПЛА уничтожили над Черным морем. Семь беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре над Белгородской, по одной над Курской и Орловской.

Ранее в Краснодарском крае нашли обломки сбитых беспилотников. Никто не пострадал.