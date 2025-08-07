В Краснодарском крае обнаружены обломки сбитых беспилотников
В Краснодарском крае зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов в двух населенных пунктах, сообщил региональный оперштаб.
В станице Новомышастовской фрагменты упали на поле, вызвав возгорание, которое операти
но ликвидировали. В результате инцидента в одном из домов повреждены оконные конструкции. Еще одно падение зафиксировано в станице Полтавской, где обломки повредили территорию элеватора и спровоцировали локальный пожар, быстро потушенный местными жителями.
Врио губернатора Ростовской области Василий Слюсарь сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников на север региона в Чертковском и Миллеровском районах.
По предварительным данным, гражданские лица не пострадали». На всех местах происшествий работают оперативные службы и специалисты.