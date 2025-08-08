Укрытие на парковке: в Сочи эвакуируют ТРЦ, отели и учреждения из-за атаки БПЛА

В Сочи во время атаки украинских беспилотников провели оперативную эвакуацию населения. Людей, находившихся в отелях, зданиях санаториев и ТРЦ, разместили в безопасных местах, в том числе на подземных парковках, сообщает URA.RU .

По данным издания, эвакуация проведена в том числе в торгово-развлекательном центре «Мандарин». Кадры с посетителями, прячущимися на подземной автостоянке, также публиковали в Сети.

Кроме того, сочинцы в соцсетях заявили, что эвакуацию провели и в дошкольных образовательных учреждениях.

Днем 8 августа Сочи подвергся воздушной атаке со стороны Украины, в городе работало ПВО. Боевые дроны, как писал Mash, брали курс на аэропорт курортного города. Во время налета беспилотников туристов уводили с пляжей — некоторые из отдыхающих даже не успевали одеться и бежали в укрытия в одних купальниках и плавках.