Воздушная атака на Сочи: в городе работает ПВО, туристов эвакуируют с пляжей

В Сочи работает противовоздушная оборона (ПВО), отражающая налет украинских беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале . По данным Baza , воздушной атаке подверглись и другие кубанские города, с местных пляжей также эвакуируют отдыхающих.

По словам главы Сочи, сейчас «все службы» находятся в состоянии максимальной готовности. Прошунин также призвал горожан и туристов сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — добавил градоначальник.

В населенных пунктах Краснодарского края работают сирены воздушной тревоги.