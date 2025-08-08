сегодня в 13:56

Пункт пропуска «Псоу» на границе Абхазии и России временно закрыт

Начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов заявил, что пункт пропуска «Псоу» на границе республики и России временно не работает из-за угрозы атаки дронов ВСУ, сообщает ТАСС .

По его словам, решение о закрытии было совместным. Его приняли абхазская и российская сторона.

Между тем Краснодарский край был атакован беспилотниками ВСУ. В Сочи работает ПВО.

Из-за атаки сразу несколько самолетов не могут зайти на посадку в аэропорту города. Они вынужденно кружат в отдалении от воздушной гавани.