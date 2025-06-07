Дороги ушли под воду: показаны последствия мощнейшего ливня в Подмосковье

Проезжую часть подтопило в ряде подмосковных городов после ливня с градом

Проезжую часть после сильного дождя подтопило в городских округах Химки, Мытищи и Солнечногорск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как в результате ливня с градом несколько подмосковных дорог ушли под воду. Автомобилисты прижимаются к отбойникам и снижают скорость, чтобы объезжать огромные лужи.

В субботу днем на Подмосковье обрушились сильный град и ливень. Непогода наблюдалась в Королеве, Мытищах, Пушкине, Долгопрудном и других городах.

Ранее жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в субботу. Их попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.