Сильнейший град и ливень: непогода обрушилась на Подмосковье

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Сильный град и ливень обрушились на Подмосковье

В Королеве жители делятся кадрами обрушившейся на город непогоды — там прошел град, затем начался ливень, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На видеоролике из Королева показаны сильный дождь и град, бьющий по подоконнику. Также на улицах образовались большие лужи.

Аналогичная ситуация и в Мытищах, в городе сильно льет. Небольшие реки бегут по асфальту. Видео с градом в Мытищах опубликовал SHOT. Водитель «Газели» прятался от стихии под картонкой.

Кроме того, непогода пришла в Пушкино и Долгопрудный.

Ранее жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в субботу. Их попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.