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Жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

По прогнозам синоптиков, в субботу с 12:00 в Москве ожидаются кратковременные дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными, находясь на улице при неблагоприятных погодных условиях.

Также ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о грозе и сильном ветре до 21:00 субботы.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также не парковать транспорт под деревьями.

Гражданам при нахождении на улице рекомендуют не прятаться под высокими деревьями и металлическими конструкциями, избегать открытых пространств и держаться подальше от линий электропередачи.