Жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в субботу
Фото - © Ветреная погода в Москве/Медиасток.рф
По прогнозам синоптиков, в субботу с 12:00 в Москве ожидаются кратковременные дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Москвичей призвали быть внимательными, находясь на улице при неблагоприятных погодных условиях.
Также ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о грозе и сильном ветре до 21:00 субботы.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также не парковать транспорт под деревьями.
Гражданам при нахождении на улице рекомендуют не прятаться под высокими деревьями и металлическими конструкциями, избегать открытых пространств и держаться подальше от линий электропередачи.