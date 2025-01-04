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Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело о хулиганстве во «Вкусвилле»

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в продуктовом магазине в поселка Некрасовский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем 2 января 2025 года, 53-летний мужчина, зашел в помещение торгового зала продуктового магазина в мкр. Строителей и нарушая общественный порядок из хулиганских побуждений положил на стол газовый баллон, высказывая при этом угрозы взрыва.

После с места преступления скрылся, однако в рамках оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена и он задержан.

Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 марта 2025 года.

Мужчина отрицал свою причастность к инкриминируемому деянию и просил суд избрать домашний арест.

Ранее баллоны с газом бросили рядом с жилым комплексом «Селигер сити» в Москве. До этого там произошел взрыв.