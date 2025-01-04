Житель Подмосковья оставил баллон с газом во «Вкусвилле» и предупредил о «бомбе»

Житель поселка Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области пришел с баллоном газа во «Вкусвилл» и положил его под елку. Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до семи лет, сообщает Baza .

Инцидент произошел 2 января. Мужчина был в маске. Он походил рядом с кассами, а затем поставил газовый баллон под елкой на столик.

Перед тем, как сделать это, мужчина ударил по емкости. Он сказал: «Это вам подарочек на Новый год, это бомба». После чего ушел из магазина.

Сотрудники «Вкусвилла» вынуждены были быстро вывести из помещения примерно 40 человек. Мужчину быстро идентифицировали. Оказалось, что это 53-летний Зариф С., у которого уже была судимость.

Мужчина арендует квартиру в том же доме, где расположен магазин. Когда Зарифа С. задерживали, он находился в нетрезвом состоянии.

Также в квартире мужчины нашли дополнительно три баллона с газом. Мужчина применяет их на работе.

Зарифа С. привезли в отдел полиции. Он не объяснил, зачем, предположительно, принес газовый баллон во «Вкусвилл».

Открыто уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до семи лет.

Ранее баллоны с газом бросили рядом с жилым комплексом «Селигер сити» в Москве. До этого там произошел взрыв.