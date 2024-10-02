Баллоны с газом бросили около ЖК «Селигер сити» в Москве, где произошел взрыв

Жители столичного ЖК «Селигер сити», в котором на этой неделе произошел взрыв, пожаловались на брошенные возле одного из подъездов баллоны с газом, сообщает Baza .

30 сентября в ЖК в Ильменском проезде произошел пожар на площади 100 кв. м. Скорее всего взорвались баллоны, которые принес в квартиру предприниматель. В результате ЧП пострадали два жителя, в том числе ребенок. Один человек погиб.

Местные жители рассказали, что данные «вещдоки» вынесли на улицу из сгоревшей квартиры оставили. При этом у ряда баллонов с газом были «живые вентили». С 15 часов люди звонили в разные службы, но за «вещдоками» не приезжали.

«Нам говорили, что это улики и их должен был забрать Следственный комитет. Но почему-то не забрал», — поделились жители по страдавшего ЖК.

Только поздно вечером баллоны увезли в сопровождении полицейских.