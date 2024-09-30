Стало известно, кто спровоцировал пожар в ЖК «Селигер сити»

SHOT: умерший владелец квартиры в ЖК «Селигер сити» мог сам устроить пожар

Роман, который был владельцем сгоревшей квартиры в московском жилом комплексе «Селигер сити», мог сам спровоцировать пожар. У него недавно распалась семья — супруга ушла вместе с детьми, сообщает SHOT .

После расхода с женой Роман, предположительно, хотел совершить суицид. В связи с этим его даже поставили на учет в психоневрологической больнице.

У Романа было две квартиры. Одна находилась в Химках. Другая - в ЖК бизнес-класса «Селигер сити» на севере Москвы.

29 сентября, по словам соседей, Роман привез с собой десять баллонов с газом в квартиру в Химках. Он поставил сосуды в квартире, запер ее и уехал. Сразу после этого соседи позвонили в соответствующие службы. Прибывшие сотрудники вскрыли квартиру и вынесли баллоны на улицу.

Через несколько часов после этого произошел взрыв газовых баллонов в ЖК «Селигер сити». Роман, предположительно, сгорел, пребывая в сознании.

Соседи отмечали, что после расхода с женой мужчина стал проявлять агрессию к окружающим. Роман часто начинал конфликты с соседями.

Ранее сообщалось, что у погибшего при пожаре в столичном «Селигер Сити» было несколько бизнесов. Но основное направление, которым он занимался, — охрана правопорядка.