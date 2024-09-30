Mash: у погибшего при пожаре в столичном «Селигер Сити» было несколько бизнесов
Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
В московском жилом комплексе «Селигер Сити», где произошел сильный пожар, погиб владелец квартиры. Он пытался заниматься несколькими бизнесами, но почти безуспешно, сообщает Mash.
Погибшего, предположительно, зовут Роман К. У него с 2016 года было собственное частное охранное предприятие (ЧОП).
На протяжении нескольких лет компания принимала участие в конкурсах на госзакупках — хотела охранять административные здания в столице. Однако ни разу победить фирме так и не удалось. В 2022 году ЧОП даже ушло в убыток на один млн рублей.
Помимо этого, Роман К. числится создателем нескольких иных частных охранных предприятий. Однако в конечном итоге они закрывались.
При этом на охранном бизнесе Роман К. не останавливался. Он также открывал собственное дело в сферах возведения домов, реализации станков, консультациях и оптовой торговле.
Ранее сообщалось, что жильцы ЖК «Селигер Сити» отправились в пункт временного размещения. Они находятся в офисе управляющей компании. УК обеспечила людей продовольствием и сладостями.
Пожар в ЖК произошел после взрыва газовых баллонов. Один человек погиб, двое пострадали. Среди них был ребенок, после осмотра врачами его отпустили домой.