Mash: у погибшего при пожаре в столичном «Селигер Сити» было несколько бизнесов

В московском жилом комплексе «Селигер Сити», где произошел сильный пожар, погиб владелец квартиры. Он пытался заниматься несколькими бизнесами, но почти безуспешно, сообщает Mash .

Погибшего, предположительно, зовут Роман К. У него с 2016 года было собственное частное охранное предприятие (ЧОП).

На протяжении нескольких лет компания принимала участие в конкурсах на госзакупках — хотела охранять административные здания в столице. Однако ни разу победить фирме так и не удалось. В 2022 году ЧОП даже ушло в убыток на один млн рублей.

Помимо этого, Роман К. числится создателем нескольких иных частных охранных предприятий. Однако в конечном итоге они закрывались.

При этом на охранном бизнесе Роман К. не останавливался. Он также открывал собственное дело в сферах возведения домов, реализации станков, консультациях и оптовой торговле.

Ранее сообщалось, что жильцы ЖК «Селигер Сити» отправились в пункт временного размещения. Они находятся в офисе управляющей компании. УК обеспечила людей продовольствием и сладостями.

Пожар в ЖК произошел после взрыва газовых баллонов. Один человек погиб, двое пострадали. Среди них был ребенок, после осмотра врачами его отпустили домой.