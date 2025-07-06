«Блестящие» оказались в транспортном коллапсе в Шереметьев

Популярные певицы группы «Блестящие» оказались среди пассажиров, задержанных на несколько часов в аэропорту Шереметьево из-за масштабных сбоев в работе воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал Baza .

Артистки возвращались в Москву рейсом «Аэрофлота» из Тюмени после выступления на частном мероприятии в Кургане.

Самолёт с участницами группы несколько часов стоял на полосе без возможности высадки пассажиров. Ксения Новикова, одна из солисток коллектива, рассказала, что экипаж в течение трёх часов обещал скорое разрешение ситуации, но улучшений не происходило. По её словам, некоторые пассажиры начали плохо себя чувствовать из-за длительного ожидания в салоне.

В субботу в Шереметьево было отменено 174 рейса, а 47 рейсов задержаны более чем на два часа. Аналогичные ограничения вводились и в других крупных аэропортах страны, включая петербургский Пулково и воздушные гавани Поволжья.