Коллапс в аэропорту Шереметьево: пассажиры не могут вылететь из Москвы

Пассажиры в столичного аэропорта Шереметьево продолжают ожидать своего вылета, несмотря на снятие временных ограничений на отправку воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Коллапс в Шереметьево! У меня там застряли муж с сыном. Их рейс должен был вылететь в Апатиты в 11:45, уже два раза его переносили, воды им не дают, народу тьма, информации никакой нет. Муж с сыном застряли. Сейчас народ к автобусу выгнали, а автобуса нет», — рассказала родственница пассажиров, застрявших в аэропорту.

Так, в настоящее время задерживаются рейсы SU1346 Москва-Апатиты и SU1416 Москва-Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот».

На опубликованных кадрах видно, как в залах ожиданий аэропорта находятся люди, ожидающие вылет из столицы. Среди пассажиров много женщин и детей.

Ранее в Росавиации заявили, что в столичном аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на вылет воздушных судов. Аэрогавань работает в штатном режиме.