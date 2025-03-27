Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии оператора Дмитрия Волкова

Директор НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о здоровье оператора Первого канала Дмитрия Волкова. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

«На данный момент состояние его тяжелое, вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть. Мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи», — рассказал Петриков.

Накануне при выполнении редакционного задания в Белгородской области погибла 35-летняя военкор Первого канала Анна Прокофьева. Она подорвалась на мине возле населенного пункта Демидовка. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен, он отправлен на лечение в Москву.

Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом пройдет 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Начало в 13:30.