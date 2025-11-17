Дикие крики, ругань и мат: соседи рассказали о семье обезглавленного мальчика

В семье обезглавленного мальчика вели себя странно, а мать часто скандалила

Соседи женщины, которая убила и обезглавила сына в Балашихе, рассказали об атмосфере в семье. По их словам, мать вела себя странно, из-за стены постоянно слышались крики, ругань и мат, сообщает РЕН ТВ .

«Какие-то проблемы с головой. Очень странная была… Я слышала, как кто-то орет. Слышала крики очень много раз. С момента, как здесь поселились, постоянно дикие крики. Ругань, маты», — поделились соседи.

Ужасную находку обнаружили в Гольяновском пруду в Москве — рюкзак с головой ребенка внутри. Тело нашли в квартире в Балашихе. Оно было спрятано в сумку.

Сначала следователи подозревали в убийстве отчима ребенка. Позже в ужасном преступлении призналась его мать. Она написала явку с повинной, но мотивы пояснить не смогла.

