Дело завели после выдачи сертификатов на жилье таджику с 2 женами под Пензой

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц (часть 1 статьи 293 УК РФ) при выдаче сертификатов многодетным семьям, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в городе Сердобске произошел скандал с выдачей жилищных сертификатов мигрантам. Речь идет о семье уроженца Таджикистана, получившего российское гражданство. У него есть две жены, которые также имеют паспорта РФ. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Мэр города Марина Ермакова приняла решение уйти с поста после резонанса, вызванного выдачей сертификатов.

По версии следствия, в феврале этого года в администрации Сердобска были незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям. При этом члены семей ранее были иностранными гражданами, но потом получили гражданство РФ.

Расследование уголовного дела даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц при выдаче сертификатов для улучшения жилищных условий. Также специалисты детально проверят документы, на основании которых приняты эти решения.

Еще следователи проверят возможные факты нарушения прав других семей, которые тоже были претендентами на получение сертификатов, но их не получили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.