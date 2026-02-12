Многоженство: семья мигрантов под Пензой получила 2 сертификата на жилье

Две жены одного мужчины-мигранта получили сертификаты на жилье под Пензой

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможных нарушений при предоставлении жилищных сертификатов семьям с миграционной историей. Поводом для этой проверки стали публикации в Сети, где местные жители выражают несогласие с решением администрации.

По словам горожан, две семьи мигрантов получили сертификаты на жилье, хотя нуждающиеся в улучшении жилищных условий россияне годами стоят в очереди. В СК уточнили, что в связи с этим они подозревают и коррупционную составляющую.

В Telegram-канале «Многонационал» сообщается, что речь идет о семье уроженца Таджикистана, получившего российское гражданство. У него есть две жены, которые также имеют паспорта РФ.

При этом браки заключены по религиозным обычаям без официальной регистрации. Однако каждой из жен власти Сердобска выдали отдельный жилищный сертификат. Именно поэтому общественники настаивают на проверке не только на предмет халатности, но и возможных коррупционных схем.

