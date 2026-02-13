Мэр Сердобска уволилась после скандальной выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Ранее в городе Сердобск Пензенской области произошел скандал с выдачей жилищных сертификатов мигрантам. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Она сказала, что не ожидала агрессивной реакции на публикацию снимков, а также рассказала о травле в комментариях и личных сообщениях. Из-за происходящего мэр «потеряла сон и покой».

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала Ермакова на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, будет написано обращение в прокуратуру, так как после случившегося многие стали распространять о ней клевету.

