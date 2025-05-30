Дело возбудили после отравления 79 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Уголовное дело возбудили в связи с массовым отравлением пассажиров на круизном теплоходе «Михаил Булгаков», совершающем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

Предварительно установлено, что с 19 мая судно совершало круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. В ходе рейса у 79 пассажиров теплохода, включая 6 детей, были выявлены симптомы ротавируса. Часть пассажиров находится в тяжелом состоянии. От госпитализации пострадавшие отказались.

Следователь совместно с сотрудником Роспотребнадзора осмотрел место происшествия. Образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды отправлены на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Кроме того, было заведено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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