На лайнере «Михаил Булгаков» зафиксирована вспышка кишечной инфекции

Более 100 пассажиров лайнера «Михаил Булгаков» обратились к врачам

На круизном судне «Михаил Булгаков», совершающем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, выявлена массовая заболеваемость кишечной инфекцией, сообщает ТАСС .

По данным Роспотребнадзора, с 19 по 28 мая медицинскую помощь потребовалось оказать более чем 100 пассажирам.

Проверка ведомства выявила грубые нарушения санитарных требований: часть сотрудников пищеблока работала без медицинских книжек, а у некоторых уже имелись признаки кишечного расстройства. Лабораторные исследования подтвердили наличие среди членов экипажа бессимптомных носителей норовируса — опасного возбудителя кишечных инфекций.

Все заболевшие пассажиры изолированы, тяжелых случаев не зарегистрировано. Судно продолжает движение по запланированному маршруту с усиленными мерами санитарной безопасности. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемиологический контроль на борту усилен, проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия.

Круизный лайнер «Михаил Булгаков», названный в честь знаменитого писателя, входит в флот компании «Мостурфлот» и рассчитан на 200 пассажиров.