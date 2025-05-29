Отравившиеся на теплоходе «Михаил Булгаков» находятся в тяжелом состоянии

Часть туристов, которые отравились во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков», находятся в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших упал кислород в крови, возникло обезвоживание, сообщает SHOT .

На теплоходе «Михаил Булгаков» произошла вспышка отравления. Первые заболевшие появились 9 мая, спустя два дня после начала круиза. Сначала на самочувствие пожаловались члены команды, которых в итоге отстранили от работы.

Затем недомогание почувствовали и туристы. Путешественникам объясняли, что это связано с давлением, а не отравлением. По словам одного из сотрудников теплохода, руководство скрывало от людей диагнозы, но давало лекарства.

Он также отметил, что во время круиза к теплоходу вызывали скорую помощь несколько раз. Среди отравившихся есть несовершеннолетние, но большая часть пассажиров теплохода — пенсионеры.

Одного из пострадавших сняли в Дубне во время предыдущего тура, потому что он потерял сознание. А недавно, во время нового круиза, у другого туриста упала сатурация, началось обезвоживание. Его сняли с рейса в Угличе. Судно отправлялось из тура в тур, несмотря на случаи отравления.

По словам членов команды, они боялись питаться в столовых и ресторанах на теплоходе из-за антисанитарии. Сейчас эти помещения опечатаны. Отравление связывают с использованием грязной речной воды, которую применяли на кухне. Предварительно, она могла стать источником ротавируса.

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