Суд приостановил работу пищеблока гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & SPA

Пищеблок гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & SPA временно закрыли из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале .

У одного из посетителей пищеблока обнаружили острую гастроэнтеропатию. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и проверили помещение.

По результатам проверки выяснилось, что в пищеблоке были допущены существенные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

К ответственности за совершение административного правонарушения была привлечена ИП Хумадова Аминат Вахаевна. Щербинский районный суд Москвы назначил административное наказание в виде приостановления деятельности пищеблока. Его временно закрыли на 90 дней.

Ранее в одном из кафе в подмосковном Егорьевске массово отравились шаурмой более 20 человек. Было госпитализировано 8 человек.