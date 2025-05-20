Пострадали более 20 человек: отравившихся шаурмой в Егорьевске рвало кровью

Число пострадавших от отравления шаурмой в Егорьевске выросло до 21

Число пострадавших от отравления шаурмой из заведения «Вкус Востока» в Егорьевске выросло до 21. Некоторые признались, что их рвало кровью, сообщает Mash .

Одна из пострадавших — 19-летняя Юлия. Она заказала еду в кафе в обед 18 мая. Спустя 3 часа после трапезы она почувствовала себя плохо. Девушку тошнило до самого утра.

Среди симптомов — обезвоживание, рвота с кровью и сильная слабость, из-за которой сложно было даже вызвать скорую помощь. Прийти в норму у Юлии получилось своими силами. Девушка утверждает, что заказывает еду в заведении не первый раз.

Доктора поставили пострадавшим диагноз — гастроэнтерит. Госпитализировано 8 человек, из них четверо детей. Расследование дела контролирует прокуратура.

О массовом отравлении в Егорьевске стало известно 20 мая. В Сети появилось видео из кафе, где готовилась шаурма. На записи видно, что помещение небольшое, на одном из столов стоит женская сумка.