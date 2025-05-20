Прокуратура показала видео из кафе в Егорьевске, где люди отравились шаурмой
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Пресс-служба прокуратуры Подмосковья выложила в Telegram-канале видео из кафе в подмосковном Егорьевске, где люди, предположительно, массово отравились шаурмой.
Согласно записи, блюдо готовят в небольшом помещении. На одном из столов стоит женская сумка.
Рядом с кассовым аппаратом разбросаны документы.
Ранее Mash сообщал, что в одном из кафе в подмосковном Егорьевске, предположительно, массово отравились шаурмой 17 человек. Среди них семеро детей. Заведение проверяют специалисты, его временно закрыли.