сегодня в 15:04

Прокуратура показала видео из кафе в Егорьевске, где люди отравились шаурмой

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья выложила в Telegram-канале видео из кафе в подмосковном Егорьевске, где люди, предположительно, массово отравились шаурмой.

Согласно записи, блюдо готовят в небольшом помещении. На одном из столов стоит женская сумка.

Рядом с кассовым аппаратом разбросаны документы.

Ранее Mash сообщал, что в одном из кафе в подмосковном Егорьевске, предположительно, массово отравились шаурмой 17 человек. Среди них семеро детей. Заведение проверяют специалисты, его временно закрыли.