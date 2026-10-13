Лицеист из Лобни победил на научной конференции в МГУ

Восьмиклассник инженерно-технического лицея «Авиатика» Илья Н. 10 октября победил в номинации «За лучшую работу» на конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова. Он представил проект о создании комфортных и экологичных условий для водных организмов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция «Актуальные проблемы экологии и рационального природопользования» прошла в МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки — 2026. Восьмиклассник из Лобни Илья Н. стал победителем в номинации «За лучшую работу».

Исследовательский проект посвящен созданию комфортных и экологичных условий для гидробионтов — организмов, которые постоянно или на значительных стадиях жизненного цикла обитают в морской или пресной воде. Работа внесла вклад в изучение и сохранение водных экосистем. Школьник подготовил ее под руководством учителя биологии и химии лицея «Авиатика» Анны Резниковой.

«Такие победы — лучшее подтверждение того, что Лобня уверенно развивается как город, где создаются все условия для качественного образования и раскрытия талантов», — отметила глава Лобни Анна Кротова в своих социальных сетях.

Глава города также подчеркнула, что Лобня продолжает поддерживать юные дарования, а школьники достойно представляют город на всероссийском уровне.

«Авиатика» — самый современный образовательный комплекс Лобни. Лицей открылся в 2024 году, в нем обучаются 2200 детей. Здесь действуют авиастроительные, аэрокосмические и курчатовские классы естественно-научного профиля, а также медиаклассы. Партнеры лицея — ведущие вузы страны. Адрес комплекса: улица Взлетная, дом 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.