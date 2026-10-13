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Следующий раунд консультаций России и США может пройти до конца года

Очередной этап двусторонних консультаций между Москвой и Вашингтоном по проблемным аспектам и раздражителям в отношениях может состояться до завершения текущего года. О перспективах продолжения дипломатического диалога журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС .

Дипломат напомнил, что предыдущая встреча сторон в данном формате прошла не так давно.

По словам Рябкова, точный график предстоящего контакта пока не утвержден. Однако следующая встреча запланирована к проведению до конца 2026 года.

Ранее Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизельного топлива из России. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

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