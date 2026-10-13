Космическая медуза: в Сети приняли Falcon 9 за чудо в небе над США

Пользователи Сети делятся необычными фото и видео, на которых в небе светится нечто необъяснимое. По словам некоторых из них, сияние напоминает космическую медузу.

Как выяснилось, загадочное явление — это SpaceX Falcon 9, а сам эффект называют Space Jellyfish.

Вероятность выйти на пробежку в предрассветной темноте и увидеть, как выхлопные газы от Falcon 9 расширяются в разреженной атмосфере, образуя гигантское облако, подсвеченное еще невидимым с Земли Солнцем очень мала, но реальна.

Интернет-пользователи отметили, что явление оказалось невероятно красивым.

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