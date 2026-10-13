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ВС РФ поразили склад Микуличи под Киевом, где хранились дроны ВСУ

Российские войска во вторник продолжили атаковать логистические центры и морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, ВС РФ нанесли удар по складу Микуличи в Киевской области. ВСУ использовали его для хранения своих БПЛА.

Кроме того, российские войска поразили сухогруз в Бугкском Лимане. Борт доставлял в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.

Атака по целям проводилась с помощью дронов.

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