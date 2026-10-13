Семьи участников СВО посетили конноспортивный клуб в Солнечногорске

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Участники СВО и их семьи 10 и 11 октября побывали на экскурсиях в конноспортивном клубе в Солнечногорске и прошли сеанс иппотерапии. О поездке рассказал глава округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске продолжают комплексную поддержку участников СВО и их семей. Экскурсии в конноспортивный клуб и сеанс иппотерапии 10 и 11 октября организовали для эмоциональной разгрузки, укрепления семейных связей и мягкой реабилитации.

Глава округа Константин Михальков поблагодарил руководство клуба и главного тренера Екатерину Шолохову за гостеприимство и чуткое отношение к бойцам и их родным, а ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска — за содействие в организации поездок.

По словам главы, ассоциация работает при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и объединяет жителей, готовых помогать защитникам и их близким. Организация решает бытовые и жизненные вопросы, проводит совместные мероприятия и реабилитационные программы. В отделении состоят 144 участника.

«Задача — чтобы бойцы и их близкие чувствовали: они не одни, рядом всегда есть люди, готовые поддержать», — отметил Константин Михальков.

Присоединиться к ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска можно по телефону +7 (996) 966-33-70.

Новости округа доступны в MAX в канале «Солнечногорск. Главное» и канале главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.