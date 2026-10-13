Пассажир умер на борту самолета, который летел из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг. Тело умершего пришлось оставить в Китае, где была совершена экстренная посадка, сообщает E1.RU .

Борт вылетел из Кольцово в Нячанг ночью 12 октября. Спустя три часа экипаж объявил о вынужденной посадке в Китае из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

К тому моменту мужчина был уже мертв. Другие пассажиры несколько часов летели вместе с трупом.

По словам очевидцев, у мужчины, который почувствовал себя плохо, пошла пена изо рта. Его пытались реанимировать, но спасти не удалось.

Другие пассажиры утверждают, что мужчина летел один. Он направлялся на отдых. После приземления тело умершего вынесли с борта самолета в черном пакете. Труп оставили в Китае.

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